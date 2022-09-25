شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "يحيى وكنوز" يكشف أسباب وعوامل نجاح المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عدلي مؤلف المسلسل يحيى وكنوز، أن فكرة "يحيى وكنوز" قيمة جدا، وكانت مغامرة، مؤكدا أن الشركة المتحدة قامت بتوفير البيئة المناسبة من الأصوات والنجوم وكل من شارك فى العمل.

وعن تدقيق المعلومات الموجودة في المسلسل، أضاف مؤلف المسلسل يحيى وكنوز، في حوار ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أنه تم تدقيق المعلومات من أساتذه تاريخ وهذه العوامل حققت نجاح مسلسل يحيى وكنوز".

استضاف برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة ، تقديم الإعلامية لبنى عسل أبطال مسلسل يحيي وكنوز.