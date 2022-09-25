لقاء الخميسي تنشر صورة ابنها.. وتعلق: "نسختي الصغيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة لنجلها الصغير، على خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت لقاء على الصورة "نسختي الصغيرة".

لقاء الخميسي شاركت الفترة الماضية في بطولة حكاية "حتة من القمر" بطولة: عايدة رياض، محمد العمروسي، جيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

كما شاركت لقاء في مسلسل "أجازة مفتوحة"، بطولة شريف منير، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.