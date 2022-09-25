إيرادات السبت.. "أشباح أوروبا" يتفوق على "تسليم أهالي" و"كيرة والجن" الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 7 أفلام، هي: "أشباح أوروبا"، "الدعوة عامة"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "خطة مازنجر"، وحققت أمس السبت 24 سبتمبر إيرادات وصلت 620 ألفًا و602 جنيه، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل المركز الأول فيلم "أشباح أوروبا" بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 151 ألفًا و277 جنيها.

وفاز بالمركز الثاني فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 132 ألفًا و512 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وجاء في المركز الثالث فيلم "كيرة والجن" محققا 123 ألفًا و203 جنيهات، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 118 ألفًا و210 جنيهات، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 78 ألفًا و950 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وفي المركز السادس فيلم "خطة مازنجر" بعد تحقيقه 13 ألفا و946 جنيها، بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.

وحصل على المركز السابع فيلم "الدعوة عامة" محققا 2504 جنيهات، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج وائل فرج، بطولة محمد عبدالرحمن، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وأسماء أبو اليزيد.