في كواليس "معكم".. نيكول سابا تؤدي بروفة بـ"شبشب الفندق"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو من كواليس بروفة قامت بها استعدادًا لحلقتها التي عُرضت قبل أيام مع المذيعة منى الشاذلي في برنامج معكم على قناة CBC.

وظهرت نيكول في الفيديو وهي تؤدي بروفة على واحدة من الأغاني، معلقة "لما تكون في الاستديو بتعمل بروفا بالشبشب وفاكر نفسك لسه في الفندق بتشرب القهوة"، وعلق أحد متابعيها "قمر في كل حالاتك".

نيكول سابا حلت ضيفة قبل أيام على برنامج معكم، وتحدثت عن كثير من تفاصيل حياتها الفنية والشخصية، كما أشعلت الاستديو بأغانيها وسط تفاعل الحضور.