شهد رمزي: "والنبي يا رب أخويا حبيبي صلاح يرجعلنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت المنتجة شهد رمزي، صورة تجمعها بشقيقها الفنان شريف رمزي، وشقيقها صلاح، الذي يعاني من أزمة صحية منذ أكثر من شهر، ومازال يتواجد في العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وعلقت شهد على الصورة "نفتقدك كثيرا، نريدك أن تعود، نحن أربعة منذ أن فتحت عيني، أتمنى أن نظل دائما معا"، ثم دعت له بالشفاء، وكتبت " اللهم اشفي صلاح.. والنبي يا رب أخويا حبيبي صلاح يرجعلنا بالسلامة يا رب".

كان الفنان شريف رمزي كشف في أغسطس الماضي أن شقيقه صلاح تم نقله إلى المستشفى، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة، مشيرًا إلى مروره بأزمة صحية ووصف حالته بالحرجة جدا، وكتب "أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدا في المستشفى أرجو الدعاء".

جدير بالذكر أن شريف رمزي هو نجل المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي، وعمته هي الفنانة الكبيرة المعتزلة هدى رمزي.