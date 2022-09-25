فن ومشاهير

آية عبدالله تطلب الدعاء لوالدتها بعد دخولها غرفة العمليات

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طلبت المطربة الشابة آية عبدالله من جمهورها ومتابعي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الدعاء لوالدتها بعد دخولها غرفة العمليات، دون الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

وكتبت آية "برجاء الدعاء لمامتي لانها دخلت العمليات الآن".

طرحت آية مؤخرا أغنية دوشة، كلمات: عمرو المصري، ألحان : عمرو الشاذلي، توزيع مودي منير.

كما عبرت مؤخرا عن سعادتها بردود الفعل التي وصلتها من الجمهور على فيديو كليب أغنيتها "عيش يومين"، وكتبت "مبسوطة أوي من رسايلكم الحلوة لكل حد شاف كليب غنوتي الجديدة عيش يومين على قناة free tv".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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