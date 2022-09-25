شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء في التسعينات على يخت بالنيل لاستعادة الذكريات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النجوم محمد فؤاد وحميد الشاعرى وعلاء عبد الخالق وعصام كاريكا على أحد اليخوت في رحلية نيلية ليلة أمس، استعادوا فيها ذكرى أيامهم الجميلة أيام الثمانينات والتسعينات التي جمعتم فيها أجمل اللقاءت، وحضر الرحلة أيضا الكابتن خالد الغندور نجم الزمالك السابق الذى تربطه بنجوم التسعينات صداقة وطيدة.

كما شارك معهم الفنان إسماعيل فرغلى وأحمد أيوب الصديق المقرب لهم وقدم كل منهم فاصلا غنائيا من أشهر أغانيهم لتستمر الرحلة لاكثر من 3ساعات استمتعوا فيها بالذكريات والغناء، وغنا الجميع سويا اغنية الحب الحقيقى مع انجم محمد فؤاد ، و أتفقا الجميع على تكرارمثل هذه الرحلات مع دعوة باقى زملائهم من نجوم التسعينات للمشاركة مثل إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر وحسام حسنى وحسن عبد المجيد ومحمد محى وأحمد جوهر و فارس



علاء عبد الخالق علاء عبد الخالق



كاريكا كاريكا



محمد فؤاد محمد فؤاد



حميد الشاعرى حميد الشاعرى



كاريكا كاريكا



فؤش وكاريكا فؤش وكاريكا

وفي سياق متصل، انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة تحمل توقيع الملحن الشاب محمد شحاتة بعنوان "زمان" من كلمات محمد بندارى وألحان محمد شحاتة وتوزيع محمد عمار، كما اختار فؤاد أغنية أخرى من كلمات محمد بندارى، ولحن مشترك بين محمد شحاتة وعلى الخواجة، لكن لم يستقر على اسمها حتى الآن، وينتمى كلاهما للأغنيات الدرامية التي اشتهر بها فؤش.