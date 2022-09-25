شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يهنئون سعد لمجرد على زفافه: ربنا يفرحكم ببعض ويسعدكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عدد من نجوم الفن، الفنان المغربي سعد لمجرد، لزواجه على صديقته المقربة غيثة العلاكي، متمنين له السعادة في حياته الجديدة.

وكتب الشاعر تامر حسين، قائلا:" مبروك ياحبيبى ربنا يسعدكم"، وقالت النجمة بلقيس:" الله يبارك لكم وعليكم ويرزقكم الذرية الصالحة ويفرحكم ببعضكم اللهم امين"، وهنأه النجم أحمد زاهر، قائلا:" مبروك يا حبيبي ربنا يتمملك بخير و يسعدك أنت و عروستك".



تامر حسين و بلفيس و أحمد زاهر

فيما قالت الفنانة ساندى :"مبروووووووك"‏وهنأته النجمة فيفى عبده، قائلة:"مبروك يا سعد ألف مبروك ما شاء الله ما شاء الله عليك والله اكبر"، وقالت الفنانة كارمن سليمان:"ربنا يسعدكم يارب ".



ساندى و فيفى عبده و كارمن سليمان

احتفل المطرب المغربى سعد لمجرد بحفل زفافه على غيثة العلاكي، ونشر عددا من الصور وعلق: "شكرا للعائلة والأحباب فى المغرب العزيز ولكل من هنأنا و للمتابعين و الفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء .

وأضاف لمجرد: "شكرا لكل من حضر وشاركنا فرحتنا وكذلك لمن لم يسعفنا الحظ بحضورهم فى هذه المناسبة.. أمنيتى أن أصافح كل محب اينما وجد لأعبر لكم عن شكرى وعن امتنانى على الدعم الموصول ..جعل الله أيامكم كلها فرحًا وسرورًا وسعادة".

كان سعد لمجرد قد طرح على قناته بمنصة يوتيوب أغنية بوب باللهجة المصرية بعنوان "الحلق"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وقد تم تصوير الكليب منذ حوالي شهرين من إخراج اللبناني دان حداد.