شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات فنية.. بكاء فريد شوقي أمام أمينة رزق ورد فعلها في أول ظهور له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا ينكر الفنان الكبير الراحل فريد شوقي الشهير بـ"ملك الترسو" فضل الفنانة أمينة رزق عليه، وأنها كانت سببًا في تثبيت أقدامه بالسينما، مع أول ظهور له بفيلم "ملائكة في جهنم" عام 1946.

وحول ذلك الأمر قال فريد شوقي في لقاء سابق مع الإعلامي مفيد فوزي: منذ طفولتي وشبابي والدي كان دائما يأخذنا لنتفرج على مسرح يوسف وهبي، وكنت أتأثر بأمينة رزق وأدائها في أدوار الأم، وأخذني والدي في بداية الأربعينيات للعمل ممثل هاو في مسرح بالجيزة اسمه ليدو، وعملت معهم أول دور لي بالمسرح وكان دور كومبارس واقف في قفص بالمحكمة لحراسة الفنان فاخر فاخر في عرض بعنوان "بنات الريف".

واستطرد فريد شوقي: وفي العرض تدخل أمينة رزق مجسدة دو أم تبكي على حبس ابنها وتقول إن الظروف والمجتمع هم السبب في أن ابنها يدخل السجن، ولم اتمالك نفسي وبكيت بشدة، وفي الاستراحة وجدت يوسف وهبي يقول لي "انت المفروض عسكري شهم وفيك رجولة لا تبكي على المسرح"، لكنني رددت عليه بأنني لم استطع من شدة أداء أمينة رزق.

واستكمل فريد شوقي: التحقت بمعهد الفنون المسرحية وفي السنة الثانية كان عندنا امتحان في مسرحية اسمها "الجلف" للكاتب الروسي تشيكوف، وهذه المسرحية سبب شهرتي، إذ كنت اؤديها في دار الأوبرا، وبعد انتهائي من العرض وجدت الكثير من المخرجين في غرفتي ومنهم أحمد كامل مرسي وأحمد بدرخان وحسن الإمام.

وأوضح ملك الترسو: لم أكن وقتها أعرف حسن الإمام، لكنه أخبرني بأنه يعمل مساعد مخرج، ولأول مرة في حياته سيخرج فيلما اسمه "ملائكة في جهنم" وعرض علي المشاركة بالفيلم وسعدت للغاية بأن جاءتني فرصة للعمل في السينما وأنا ما زالت طالبا في السنة الثانية، واخذت التحضيرات نحو 6 أشهر.



امينة رزق

وأضاف فريد شوقي: المخرج حسن الإمام يفضل تصوير المشاهد الطويلة حتى يخرج الممثل انفعالاته بالتدريجي، أو ما يعرف بـ كريشندو Crescendo، وكان أول مشهد في حياتي أمام أمينة رزق بـ"ملائكة في جهنم"، ولم أصدق نفسي وقتها وأخذت أسـأل نفسي "أنا فريد شوقي الطفل الذي بكى على المسرح من أدائها، سيقف أمام أمينة رزق في السينما!". وبعد انتهائي من المشهد وجدتها تمدح أدائي وتثني علي مع المخرج وقالت للمخرج: "ده ممثل عظيم"، وذلك كان سببا في تثبيت اقدامي في السينما، فهذه شهادة من النجمة أمينة رزق.