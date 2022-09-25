شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الناقد الموسيقى زين نصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الناقد الموسيقى، زين نصار، عن عالمنا صباح اليوم الأحد، من مواليد 1 أبريل 1942 بالقاهرة، حصل على ليسانس التربية الموسيقية بتقدير امتياز ، عام 1965 من المعهد العالي للتربية الموسيقية كما حصل علي دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني ، و ماجستير في النقد الفني تخصص موسيقي عام 1980 ، ودكتوراة في الفنون تخصص " النقد الموسيقي " عام 1986 ، من المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

شغل الدكتور زين نصار منصب أول رئيس لقسم النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني كما شغل عضوية لجنة الفنون الشعبية والتراث الثقافي بالمجلس الأعلى للثقافة.

كتب المادة العلمية للبرامج الموسيقية علي مدي سبع وثلاثين عامًا متواصلة بالإذاعة منها:عالم الموسيقي ، فن الباليه، سؤال موسيقي، ايقاعات ونغمات، سهرة مع الموسيقي أعد وقدم برنامج " الموسيقي عبر العصور" فى القناة الثانية.

كما نشر الدكتور زين نصار العديد من الدراسات الأكاديمية والنقدية عن كبار الموسيقيين المصريين، وأشرف علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، في مجالات الموسيقي والغناء والطرب، في العديد من الجامعات المصرية والعربية.