فن ومشاهير

محمد وفيق : تغيب النجوم عن عزائه وتزوج فنانة شهيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير محمد وفيق، إذ أنه من مواليد 24 سبتمبر 1947.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الراحل محمد وفيق:

- ولد بمدينة الإسكندرية.

- حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1967.

- يوسف شاهين وأسند له بطولة فيلم من إخراجه لكن لم يكتمل المشروع.

- قدم الشخصية الأكثر شهرة له وهي شخصية (عزيز الجبالي) ضابط المخابرات الذي يعمل في الخفاء ليجعل حياة الجاسوس المصري (رأفت الهجان).

- تزوج من ابنة خالته الفنانة كوثر العسال في أواخر الثمانينات.

- قدم حوالي ما يقرب من 217 عملا بين السينما والتلفزيون.

- من أشهر مسلسلاته :الست أصيلة، حق مشروع، أزهار، المصراوية، أدهم الشرقاوي، عابد كرمان، ألف ليلة وليلة، بطل من الصعيد، ابن ليل".

- شارك في أفلام "خطة الشيطان، حكاية نص مليون، عشماوي، عصفور الشرق، سعد اليتيم، وثالثهم الشيطان، غيرها.

- أجرى عملية قلب مفتوح وتوفى 14 مارس 2015.

- تغيب النجوم عن حضور عزاء الفنان الراحل محمد وفيق، ولم يحضر لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل سوى المخرج جلال الشرقاوي، الفنانة سميرة أحمد والفنان أشرف عبدالغفور نقيب الممثلين.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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