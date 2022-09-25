محمد وفيق : تغيب النجوم عن عزائه وتزوج فنانة شهيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير محمد وفيق، إذ أنه من مواليد 24 سبتمبر 1947.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الراحل محمد وفيق:

- ولد بمدينة الإسكندرية.

- حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1967.

- يوسف شاهين وأسند له بطولة فيلم من إخراجه لكن لم يكتمل المشروع.

- قدم الشخصية الأكثر شهرة له وهي شخصية (عزيز الجبالي) ضابط المخابرات الذي يعمل في الخفاء ليجعل حياة الجاسوس المصري (رأفت الهجان).

- تزوج من ابنة خالته الفنانة كوثر العسال في أواخر الثمانينات.

- قدم حوالي ما يقرب من 217 عملا بين السينما والتلفزيون.

- من أشهر مسلسلاته :الست أصيلة، حق مشروع، أزهار، المصراوية، أدهم الشرقاوي، عابد كرمان، ألف ليلة وليلة، بطل من الصعيد، ابن ليل".

- شارك في أفلام "خطة الشيطان، حكاية نص مليون، عشماوي، عصفور الشرق، سعد اليتيم، وثالثهم الشيطان، غيرها.

- أجرى عملية قلب مفتوح وتوفى 14 مارس 2015.

- تغيب النجوم عن حضور عزاء الفنان الراحل محمد وفيق، ولم يحضر لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل سوى المخرج جلال الشرقاوي، الفنانة سميرة أحمد والفنان أشرف عبدالغفور نقيب الممثلين.