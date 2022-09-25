شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشاريع سينمائية جمعت أحمد عز وماجد الكدوانى.. آخرها فيلم الملجأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجمان أحمد عز وماجد الكدوانى تحضيرات فيلمهما الجديد الذى يحمل اسم "الملجأ"، لتصويره الفترة المقبلة، وينشأ أحمد عز خلال أحداث العمل فى ملجأ للأيتام، والفيلم من إخراج شريف عرفة، ويشهد هذا الفيلم التعاون الرابع بين أحمد عز وماجد الكدوانى سينمائياً خلال مشوارهما الذى بدأ منذ 18 عاما.

شباب تيك آوى

بدأ التعاون بين النجمين أحمد عز وماجد الكدوانى منذ عام 2004، من خلال فيلم "شباب تيك آوى"، والذى شاركهما بطولته النجمة منة شلبى، وتدور أحداثه حيث يلتقي عادل بنهلة ويحبها من أول نظرة وتنشأ علاقة سريعة بينهما، تصبح نهلة حاملًا على أثرها، ويرفض عادل الزواج من نهلة لتصحيح خطأه كذلك.

الرهينة

يعتبر فيلم "الرهينة" عام 2006 هو ثانى التعاون السينمائى بين النجمين أحمد عز وماجد الكدوانى، وشاركهما فى بطولته كل من، ياسمين عبد العزيز ونور اللبنانية وصلاح عبد الله، وتدور أحداثه حيث يصل مصطفى إلى أوكرانيا ويقيم مع عدد من المصريين المقيمين هناك، تقع أمام عينيه جريمة اختطاف عالم مصري، فيتورط في مهمة إنقاذه في بلاد لا يعرف عنها شيء.

الجريمة

وغاب الثنائى أحمد عز وماجد الكدوانى لمدة 16 عاما ليقررا العودة مرة أخرى للتعاون من جديد من خلال فيلم "الجريمة" فى بداية هذا العام، وشاركهما فى البطولة النجمة منة شلبى، وسيد رجب، ومحمد جمعة، وتدور قصته حول عادل المصاب بمرض نفسى الذى يستعيد ذكرياته كاشفاً خفايا إجرامية في ماضيه الغامض، وأثناء سرد تلك الذكريات تتضح ملابسات اختفاء زوجته نادية، واستمرارية مطاردة شبحها له.