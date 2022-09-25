شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى رحيله.. خالد صالح يروى كواليس بداياته ودخوله التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فنان من طراز فريد، استطاع في وقت قليل من بداية ظهوره في السينما والدراما أن يكون واحدًا من أهم نجومها، بملاحه الهادئة غير المفتعلة تمكن من أداء أدوارا مركبة لا يستطيع الجميع النجاح به ولكن موهبته الكبيرة ساعدته في ذلك، كان النقاد يروا أنه يجسد شخصياته بصدق كما أنه امتدادا لجيل العظماء أمثال زكي رستم ومحمود المليجي، إنه الفنان الكبير خالد صالح الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 سبتمبر عام 2012 لتفقد السينما والدراما المصرية واحدا من أبرز معالمها.

رغم النجاح الكبير الذي شهده الفنان خالد صالح خلال فترة نشاطه الفني، إلا أن البعض يرى أن بداية دخوله التمثيل تأخرت كثيرًا، ولكنه تحدث عنها خلال لقاء قديم مع الإعلامي عمرو الليثي قائلًا: "دايما مش بقول أنا ظهرت متأخر ولكن بقول أنا ظهرت في الوقت المناسب، لأن الزمن اللي اشتغلت فيه إداني دافع أوصل أكتر، وفي فترة قليلة حققت نجاحا كبيرا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ثم قبول الناس لي، وممكن لو كنت ظهرت قبل كدا مكنتش هنجح كدا".

كما تطرق للحديث عن بداية حياته، مشيرًا أنه أحب التمثيل منذ صغره حتى اشترك في فريق المسرح أثناء وجوده في المدرسة الإعدادية، ثم في الثانوية، فضلًا عن مشاركته في مسرح الجامعة أثناء دراسته في كلية الحقوق مع زملائه وأصدقائه في ذلك الوقت من الفنانين: "محمد هنيدي، محمد سعد، وخالد الصاوي".

وتابع خالد صالح أنه بعد تخرجهم من كلية الحقوق بدأ زملائه احتراف التمثيل، أما هو عمل لمدة شهر بالمحاماة، موضحًا: "لما اتخرجت اشتغلت شوية محاماة حوالي شهر، بس لقيت المهنة صعبة جدا خصوصا مسئوليته تجاه الناس، وبعدين اشتغلت في التجارة حوالي 4 أو 5 سنين كنت بشتغل في الحلويات الشرقية، بتنجح اه عشان انت مجتهد بس لقيت مش دا طعم النجاح اللي أنا عايزه".

واستطرد بقوله: "وبعدين رجعت تاني أشتغل في المسرح ونجاح أقراني في مجال الفن أداني قوة القرار إن أحول للتمثيل، وفي البيت ساعدوني جدًا، ومكنش ينفع أخد قرار لوحدي، كان المهم العائلة الصغيرة اللي أنا مسئول عنها مسئولية كاملة، ودا كان الفضل فيه لزوجة متفهمة وواعية ومثقفة جدا، وحساني وفهماني وعارفة إن فيه طموحات كتيرة ودامي، ومكنتش مضطرة في الحقيقة إنها تراهن عليا، وإنما هي كان عندها الجرأة والقدرة إنها تاخد القرار معايا وتقول لازم تستحمل فترة ودا حصل، ههي أمنت بيا وراهنت عليا من غير حتى ما تستنى النجاح في دا".