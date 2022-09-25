عمرو سلامة يعلن بدء تصوير فيلم "شماريخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المخرج عمرو سلامة عن بدء تصوير فيلم "شماريخ".

ونشر عمرو صورة، "كلاكيت" العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"كلاك البدايات، سابع فيلم، عاشر مشروع طويل، شماريخ".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي :"مبروك، أتمنالك التوفيق والنجاح، ألف مبروك، مبروك بالتوفيق، مليار مبروك يا أستاذ يا مبدع".

يذكر أن أخر أعمال عمرو سلامة فيلم "برا المنهج"، بطولة ماجد الكدواني، روبي، أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح، أحمد عبد الهادي، محمد دياب، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

بينما أخر أعماله السينمائية مسلسل "بيمبو"، بطولة هدى المفتي، أحمد مالك، ويجز، ملك الحسيني، محمد لطفي، تأليف منة فوزي، إخراج عمرو سلامة.