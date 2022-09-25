شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يحتفل بعيد ميلاده الـ54 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم ويل سميث اليوم الأحد 25 سبتمبر بعيد ميلاده الـ 54، إذ ولد في نفس هذا اليوم عام 1968، واسمه الحقيقي ويلارد كارول سميث الثاني، ووصفته مجلة Newsweek بأنه "أقوى ممثل في هوليوود" في تقرير نشرته عام 2007.

وطوال مشور ويل سميث في عالم التمثيل، تم ترشيحه لـ سميث لـ5 جوائز جولدن جلوب ، وجائزتين من جوائز الأوسكار ، وفاز بـ4 جوائز جرامي.

ومن المقرر أن يعود ويل سميث إلى التمثيل بعد محنته المثيرة للجدل في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وصفعه للممثل كريس روك على خشبة المسرح، إذ يتعاون مع المخرجة شارمين عبيد تشينوى.



النجم ويل سميث

ومن ناحية أخرى ما زالت أزمة صفعة ويل سميث لـ كريس روك في الأوسكار تلقى بظلالها، إذ وجدت شركة أبل مشكلة أمامها مع عرض فيلم Emancipation بطولة ويل سميث والذي كلف 120 مليون دولار، وكان من المؤكد لدى الشركة عند الافراج عنه أنه سيتم ترشحه للعديد من الجوائز ولكن مع ما فعله ويل سميث هذا العام فى حفل الأوسكار فمن الصعب دعوته لأى حدث فنى لتسليم الجوائز وهذا يمكن أن يساعد فى استبعاد الفيلم من معظم حفلات الجوائز المشهورة، وتقرر أن يعرض الفيلم العام المقبل 2023.