شكرا لقرائتكم خبر عن أمير شاهين يظهر ضيف شرف فى فيلم "مستر إكس" أمام أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أمير شاهين ضيف شرف فى فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، والذى يعتمد على ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم؛ أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرون، و العمل قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى.

وصور النجمان أحمد فهمى وهنا الزاهد عددًا من مشاهد فيلم "مستر إكس" في دولة قبرص، حيث استمر التصوير هناك لمدة 5 أيام، بعد شهدت الأسابيع الماضية تصوير عدد من المشاهد فى الاستديوهات وكذلك في الغردقة لاسيما وأن أحداث الفيلم تتطلب التصوير في أماكن كثيرة.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

ويسجل فيلم "مستر اكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

وظهر أحمد فهمى كضيف شرف فى مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.