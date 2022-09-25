"عملت فيديو زيادة تأكيد".. إلهام شاهين تكشف تجربة توثيق تبرعها بالأعضاء في الشهر العقاري (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

روت الفنانة إلهام شاهين تجربة توثيق رغبتها في التبرع بأعضائها بعد وفاتها، وذلك في مصلحة الشهر العقاري.

قالت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": " وثقت تبرعي بأعضائي بعد الوفاة في الشهر العقاري، والتوثيق بيتم زي توثيق أي حاجة، وفي صفحة على الإنترنت يثبت الشخص رغبته في التبرع بالأعضاء، وبعدها يتوجه للشهري العقاري، ويتم توقيعه عادي".

وتابعت: "أنا زيادة تأكيد، عامله فيديو عشان يكون صوت صورة، تأكيد أكتر من الورق اللي يمكن يكون في إيد حد محدد، وخلاص بيكون زي وصية".

وأضافت: "بعد الفيديو تحمس بعض الفنانين للمبادرة، بس مش فاكرة الأسماء دلوقتي".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين شاركت في مسلسل "بطلوع الروح"، الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي 2022.

مسلسل "بطلوع الروح" هو من بطولة إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عزب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.