“ضحكوا علينا بالخلافة والولاية والشعب يموت الجوع”.. يمني يقارن بين السعودية واليمن ويهاجم الحوثيين

كتب امير فتحي في الأحد 25 سبتمبر 2022 03:54 صباحاً - أثار مقطع فيديو متداول لمواطن “يمني” مقيم في السعودية تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد رسالته التي وجهها إلى جماعة الحوثي..

وقال: “السعوديون زرعوا الصحراء ورود ياشعب اليمن ونحن يضحكون علينا بالخلافة والولاية والشعب يموت جوع.. هذه هي بلاد آل سعود الذين يحرضون الشعب اليمني عليها ليلًا ونهارًا”.

وأضاف: “الحاسدون هم من يحرضون على السعودية، إفعلوا مثلهم يا خونة، إحمدوا الله ياشعب السعودية على حكامكم فأنتم في جنة الله في الأرض، فنحن في نار باليمن بسبب مخلفات الاحتلال التركي وغيرهم ممن نهبوا البلاد وقتلوا العباد”.

ولاقى المقطع تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع العديد من التعليقات المتعاطفة مع صاحب المقطع الذي ظهر باكيًا على حال بلاده.