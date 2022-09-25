شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين وأمينة خليل يبدآن تصوير فيلم "شماريخ".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج عمرو سلامة تصوير فيلم "شماريخ" بالطريق الصحراوي، من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي ،أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفي درويش والعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن.



عمرو سلامة



اسر ياسين



شماريخ

يذكر أن آخر أعمال المخرج السينمائى عمرو سلامة فيلم "برا المنهج"، من بطولة ماجد الكدوانى، روبى، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر، وضيف الشرف أحمد أمين، وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وكانت آخر أعمال آسر ياسين مسلسل "سوتس بالعربي" الذى قال عنه: "المنتج طارق الجنايني كان يعمل على المشروع منذ 2016، وأهم شيء كنا نفكر فيه كيف سيقدم دراميا ولكن الورق كان جيد جدا والكاست كان لائقا جدا، أنا من المعجبين بالعمل الأصلي وفي العموم أحب أى تحدٍ".