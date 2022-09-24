شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل إياد أحمد: "يحيى وكنوز" اتعلمت منه حضارة مصر والدراما بتوصل المعلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل صناع مسلسل الكرتون "يحيى وكنوز" ضيوفاً في برنامج "الحياة اليوم" للإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، وتحدث الطفل إياد أحمد عن شخصية "يحيى" التي قدمها قائلاً: "حبيت المسلسل عشان بيدى فكرة للأطفال وبيعلمهم، لإن في أطفال كتير مش عارفة حضارة مصر، وانا كمان عرفت حاجات كتير بسببه عن حضارة مصر وأسماء ملوك كثيرة، والدراما بتوصل المعلومة افضل من الكتب".

مسلسل "يحيى وكنوز"، تأليف محمد عدلى، وإخراج محمد عيد، ويشارك فى المسلسل بالأداء الصوتى عدد كبير من نجوم الفن فى مصر، منهم أحمد السقا وياسر جلال وأحمد العوضى، والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وسامى مغاورى وعصام السقا، والأطفال التى تجسد شخصية "يحيى وكنوز".

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، مع حلقات المسلسل الكرتونى"يحيى وكنوز"، خلال عرضه فى موسم رمضان الماضى، وظهر من خلال متابعة الحلقات أن الفترة الزمنية للمسلسل هى عصر الأسرار القديمة، مع وجود عدد من الأحداث المهمة التاريخية".