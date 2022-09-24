شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من حفل زفاف سعد لمجرد على غيثة العلاكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب المغربى سعد لمجرد بحفل زفافه على غيثة العلاكي، ونشر عددا من الصور وعلق: "شكرا للعائلة والأحباب فى المغرب العزيز ولكل من هنأنا و للمتابعين و الفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء .

وأضاف لمجرد: "شكرا لكل من حضر وشاركنا فرحتنا وكذلك لمن لم يسعفنا الحظ بحضورهم فى هذه المناسبة.. أمنيتى أن أصافح كل محب اينما وجد لأعبر لكم عن شكرى وعن امتنانى على الدعم الموصول ..جعل الله أيامكم كلها فرحًا وسرورًا وسعادة".

كان سعد لمجرد قد طرح على قناته بمنصة يوتيوب أغنية بوب باللهجة المصرية بعنوان "الحلق"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وقد تم تصوير الكليب منذ حوالي شهرين من إخراج اللبناني دان حداد.



سعد لمجرد وزوجته



زوجة سعد لمجرد



سعد لمجرد



سعد لمجرد



سعد لمجرد وزوجته



فرح سعد لمجرد

يذكر أن الفنان سعد المجرد طرح مؤخراً أغنية "من أول دقيقة"، بالتعاون مع الفنانة إليسا، التى حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع "يوتيوب"، إذ حققت 256 مليون مشاهدة.

كما احتفل النجم سعد لمجرد، بوصول أغنيته "أنت معلم" التى طرحها في 2 مايو 2015، إلى مليار مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب، ونشر سعد صور و فيديو من الاحتفال عبر حسابه على إنستجرام.

وكان سعد لمجرد حقق نجاحات كبيرة فى الأغنيات التى قدمها باللهجة المصرية أبرزها "عدى الكلام، وأنتى حياتى" وأخيرا "من أول دقيقة".