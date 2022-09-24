شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يفتتح حفل مهرجان رشيد بأغنية "ما تبطليش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح النجم هشام عباس حفله الغنائي بمهرجان رشيد الأول للموسيقى والغناء في آخر أيام فعالياته والذي يقام بميناء رشيد الجديد بأغنية ماتبطليش وسط هتاف وتفاعل كبير من الجمهور.

وأعرب هشام عباس عن سعادته بوجوده في رشيد لأول مرة، مش ويتمنى أن ينال الحفل إعجاب جمهور أهل رشيد.

وانطلقت أول أمس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان رشيد للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة البحيرة، وذلك بحضور كل من مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ويقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 22 حتى 25 سبتمبر الحالى، ويضم عدة عروض فنية متنوعة.

يذكر ان مهرجان رشيد الاول للموسيقى والغناء تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الاوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ومحافظة البحيرة وتقام فعالياته على مدار 3 ايام متصلة فى الفترة من الخميس 22 حتى السبت 24 سبتمبر فى ميناء رشيد الجديد وتضم 6 عروض متنوعة يحييها على التوالى كل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنان مصطفى قمر وفرقته ، نجوم فرقة اوبرا القاهرة ، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، الفنان هشام عباس وفرقته .