شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الجمهور على حفل تامر حسني بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توافد عد كبير من الجمهور على حفل النجم تامر حسنى، بمدينة الإسكندرية، المقرر انطلاقه بعد قليل والذى يقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته لجمهوره الحاضر.
ويعتذر ذلك الحفل هى الأولي للنجم تامر حسنى في الاسكندرية هذا الصيف ومن المقرر أن يقدم تامر باقة من أروع أغانيه لمحبيه ومعجبينه، بالإضافة إلى أنه سيقدم أغنية جديدة قام بطرحها الأيام الماضية بعنوان "حياتنا" والتي لاقت نجاحًا كبيرًا على مواقع الاستماع والمشاهدة يوتيوب.
يشار إلى أن تامر حسنى يعرض له حالياً فيلم "بحبك" والذى يشهد أول تجارب تامر الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.