شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الجمهور على حفل تامر حسني بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عد كبير من الجمهور على حفل النجم تامر حسنى، بمدينة الإسكندرية، المقرر انطلاقه بعد قليل والذى يقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته لجمهوره الحاضر.

ويعتذر ذلك الحفل هى الأولي للنجم تامر حسنى في الاسكندرية هذا الصيف ومن المقرر أن يقدم تامر باقة من أروع أغانيه لمحبيه ومعجبينه، بالإضافة إلى أنه سيقدم أغنية جديدة قام بطرحها الأيام الماضية بعنوان "حياتنا" والتي لاقت نجاحًا كبيرًا على مواقع الاستماع والمشاهدة يوتيوب.