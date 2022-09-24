شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال مركز تنمية المواهب يقدمون أغانى صباح وذكرى فى مهرجان رشيد..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت فرقة أطفال مركز تنمية المواهب حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان رشيد للموسيقى والغناء فى دورته الأولى الذى يقام بميناء رشيد الجديد، وقدموا عددا من الأغانى التى تفاعل معها أهل رشيد منها؛ زى العسل والأسامى هى هى، واللى راح من عمرى، رمش عينه وياحلو ناديلي.

وانطلقت أول أمس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان رشيد للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة البحيرة، وذلك بحضور كل من مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ويقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 22 حتى 25 سبتمبر الحالى، ويضم عدة عروض فنية متنوعة.

يذكر ان مهرجان رشيد الاول للموسيقى والغناء تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الاوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ومحافظة البحيرة وتقام فعالياته على مدار 3 ايام متصلة فى الفترة من الخميس 22 حتى السبت 24 سبتمبر فى ميناء رشيد الجديد وتضم 6 عروض متنوعة يحييها على التوالى كل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنان مصطفى قمر وفرقته ، نجوم فرقة اوبرا القاهرة ، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، الفنان هشام عباس وفرقته .