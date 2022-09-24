شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم أجانب تألقوا فى السينما المصرية.. وبويكا يعود لمصر بـ"مطرح مطروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السينما المصرية في السنوات الأخيرة مشاركة أكثر من فنان أجنبي في عدة أفلام، ومع تنوع الشخصيات التي جسدوها في الأفلام سواء الأكشن أو الكوميدي، يتذكر الجمهور الكثير منهم حتى لو كانت جملهم الحوارية لا تتعدى جملة واحدة فقط.

ومن أبرز النجوم الذين ظهروا في السينما المصرية النجم مايك تايسون، الذي شارك في فيلم "حملة فرعون"، مجسدا دور "ريك"، وشارك في بطولة العمل عمرو سعد وروبي ومحمد لطفي وبيومي فؤاد وحورية فرغلي وقمر وسوزان نجم الدين. وشهد فيلم "حملة فرعون" أيضا ظهور الممثل الأيسلندي هافور يوليوس بيورنسون الشهير بدور "مارتن" في الملحمة الدرامية الشهيرة Game of thrones.

وللمرة الثانية يعود الممثل البريطاني سكوت آدكينز الشهير بـ "بويكا" إلى السينما المصرية، ليشارك في فيلم "مطرح مطروح" للنجم محمود حميدة وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر، وتأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.



بويكا في مطرح مطروح

وكان بويكا شارك في فيلم "حرب كرموز" عام 2018، مجسدا دور ضابط مجنون، وشارك في بطولة الفيلم أمير كرارة، ومحمود حميدة وغادة عبد الرازق ومصطفى خاطر وفتحي عبد الوهاب وغيرهم، ومن تأليف محمد السبكي وسيناريو وإخراج بيتر ميمي.

كما ظهر الممثل التركي خالد إرجنتش في فيلم "كازبلانكا" بدور زعيم عصابة يدعى "دراچون"، وشارك في بطولة الفيلم أمير كرارة وعمرو عبد الجليل وغادة عادل وإياد نصار ومحمود البزاوي، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

وشهد فيلم "حرب أطاليا" بطولة أحمد السقا، مشاركة الممثل والمؤلف الإيطالي كوسيمو فوسكو، والعمل من تأليف حازم الحديدي، وإخراج أحمد صالح.



جرانت بويل

ومن أبرز الوجوه التي طلت في السينما المصرية ولا ينساها الجمهور، التايلندية كاما لا كامبو التي جسدت دور "لي" في فيلم "فول الصين العظيم"، كما لا ينسى الجمهور شخصية فتى النينجا التي جسدها جرانت بويل في فيلم "لا تراجع ولا استسلام" واشتهر بجملة "أين أشيائي".