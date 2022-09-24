شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى وعائشة بن أحمد وأمير المصرى يناقشون فيلم "ريتسا" فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى سينما دار الأوبرا المصرية لانطلاق موسمه السينمائى الجديد إعداد نورا غنيم وتحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، بعرض فيلم (ريتسا) بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوى وعائشة بن أحمد ومى الغيطى وأمير المصري إخراج أحمد يسرى وتأليف معتز فتيحة .

ويقام العرض على المسرح الصغير بدار الأوبرا يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر الجارى فى تمام الساعة 8 مساء، وبعد عرض الفيلم تعقد ندوة مع صناعه المخرج والمؤلف والمنتج والفنان أحمد الفيشاوى والفنانة عائشة بن أحمد وأمير المصرى، ويدير الندوة الناقد أحمد سعد الدين.

الفيلم يتضمن العديد من قصص إذ يتناول العمل علاقات عاطفية تتضمنها العديد من مشاهد الدراما والغموض، ويحكى الفيلم قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص.