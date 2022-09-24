شكرا لقرائتكم خبر عن نوران أبو طالب وهشام خرما يجتمعان فى سهرة طرب موسيقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الموسيقار هشام خرما والمطربة نوران أبو طالب سهرة موسيقية بأحد المسارح بالقاهرة الجديدة، وافتتحت نوران فعاليات الحفل بأشهر أغانيها، بداية من "فوازير" و"يا غالي"، مرورًا برائعة فريد الأطرش "قلبى ومفتاحه"، كما قدمت العرض الأول لأجدد أغانيها "ريحتك ياما" المقرر ظهورها للنور بشكل فيديو كليب قريبا، إضافة لتقديم أغنيتها الجديدة "إعجاز".

فى حين عزف هشام خرما مزيجا منوعا من أبرز أغانيه القديمة والجديدة، منها "مراكش" و"كويست" و"الحكاية" ومقتطفات من ألبوميه "كن" و"اليقين" بجانب إعادة تقديم مقطوعته الموسيقية الجديدة التى قدمها فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما بحضور نخبة من ألمع نجوم الدراما والسينما المصرية لتكريم أفضل الأعمال الدرامية التى شاركت فى الموسم الرمضاني.