أول تعليق من سعد لمجرد بعد عقد قرانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، صورًا تجمعه بـ زوجته غيثة خلال عقد قرانهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وفي أول تعليق لمجرد كتب، :"شكرًا للعائلة والأحباب في المغرب العزيز ولكل من هنأنا وللمتتبعين والفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء، شكرا لكل من حضر وشاركنا فرحتنا، وكذلك لمن لم يسعفنا الحظ بحضورهم في هذه المناسبة".

وأضاف: "أمنيتي أن أصافح كل محب أينما وجد لأعبر لكم عن شكري وعن امتناني على الدعم الموصول، جعل الله أيامكم كلها فرحا وسرورا وسعادة.. الله يبارك فعمر سيدي الله ينصر سيدنا".

وطرح الفنان سعد لمجرد، مؤخرًا أغنيته الجديدة "الحلق"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.

يذكر أن سعد لمجرد شارك مع الفنانة اللبنانية إليسا مؤخرا في أغنية "من أول دقيقة"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.