" بعد انفصالهما" ياسمين صبري تعود لمتابعة "أبو هشيمة" على "انستجرام" مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

عادت الفنانة ياسمين صبري لمتابعة طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وذلك بعد انفصالهما في مايو 2022.

كما رد المتابعة "أبو هشيمة" لياسمين صبري عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور "انستجرام".

يذكر أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة علق على انفصاله مؤخرًا عن الفنانة ياسمين صبري.

وقال أبو هشيمة، خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم"، المذاع على قناة العربية: "كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين صبري، حياتي الشخصية مستحيل أتكلم فيها خاصة إن في طرف تاني فيها، احنا في عصر السوشيال ميديا".

وأضاف أبو هشيمة: "ياسمين إنسانة محترمة جدا".

وعن زواجه مرة ثانية، قال: "أي حاجة بتتقال في الطلاق والجواز بتتقال في أي حاجة تانية، هرد على إيه ولا إيه".

من ناحية أخرى كان مصدر مقرب من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أكد لـ"الخليج 365" انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري، مشيرا إلى أن الخلافات بينهما ليس لها علاقة بالتمثيل، والانفصال تم بهدوء منذ فترة، كما أن "ياسمين" سافرت الفترة الماضية 3 مرات لأوروبا بمفردها.