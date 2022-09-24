أول تسجيل صوتي للزعيم عادل إمام:" الواحد بيقرا نعيه أرد على إيه بس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق الفنان عادل إمام على الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابته بمرض ألزهايمر، وذلك في أول تسجيل صوتي له بعد الأزمة الأخبار المتداولة ونشر عبر الحساب الخاص لـ "et بالعريي" على موقع تبادل الصور "انستجرام".

وقال عادل إمام: "تمام الحمد لله، كويس الواحد بيقرأ نعيه وهو كويس، أرد على إيه؟، كذا مرة تقالت الحكاية دي وأنا مبردش على الحاجات دي، مع أولادي وأحفادي، مبسوط يعني الحمد لله".

وكان المنتج عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، قال إن الزعيم بصحة جيدة ولا صحة لما نُشر عن إصابته بمرض الزهايمر.

وأضاف إمام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، مساء السبت: "أنا لسه سايب عادل من نص ساعة بعد ما قعدت معاه 3 ساعات، اتكلمنا في حاجات كتير وضحكنا.. القعدة مع الزعيم لا تخلو من الضحك".

وتابع: "عادل قالي إنت ليه يا عصام بترد عليهم.. قلت له لازم أرد لأنهم بيقولوا إنك مصاب بالزهايمر.. فقالي ما هما موتوني قبل كده 5 ولا 6 مرات، فهنرد نقول إيه".

وانتهى المنتج عصام إمام، قائلًا: "جالي مكالمات من دول أوروبية بيطمنوا على الزعيم، وأنا بقول لكل الناس، الزعيم تمام وزي الفل".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع النجوم: دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.