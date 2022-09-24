"إصابة والدتي بسرطان الثدي".. خالد سليم يكشف أصعب فترة في حياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان خالد سليم عن أصعب الفترات الصعبة التي مر بها في حياته وهي إصابة والدته بسرطان الثدي في عام 2021 وإصابته بورم حميد في أحباله الصوتية وإجرائه عملية جراحية لاستئصاله.

وقال سليم، خلال لقائه في برنامج "من القلب"، الذي يُعرض على شاشة "أبوظبي"، :"كان أصعب قرار أخدته فى حياتي إني أعمل عملية في أحبالي الصوتية بسبب مشكلة حصلت واستمرت سنة قعدت فترة طويلة مش عارف فيه إيه وماله صوتي دايمًا مش مظبوط نفسي بيروح مني".

وأضاف أنه بعد ذلك بدأ علاجًا مع أكثر من طبيب لمدة 3 أشهر ولكنه لم يتحسن ولم يجد نتيجة حتى وصل إلى طبيب أحبال صوتية وتخاطب وبالفعل ذهب وأجرى منظارا فوجد تجمع دموي على أحباله الصوتية وخيره الطبيب بين إجراء العملية أم العلاج فاختار العملية.

وتابع سليم أنه بعد انتهاء العملية أخبره الطبيب بأن هذا لم يكن تجمعًا دمويًا ولكنه كان "ورمًا سرطانيًا" ولا بد من إجراء مزرعة للتأكد من كونه حميدًا أم خبيثًا واكتشف بأنه كان حميدًا.

كما تحدث الفنان خالد سليم أيضًا عن إصابة والدته العام الماضي 2021 بسرطان فى الثدي قائلًا:"كانت فترة صعبة جدا بداية السنة كانت حلوة وفجأة بيجيلنا الخبر بعد فحوصات وتحاليل فاتضح إن فيه سرطان ثدي وكل العيلة اتكهربت بس الحمدلله بدأت مشوار العلاج وتم استئصال الورم والغدد ورجعت زي الفل، الموضوع استمر أربعة شهور كانت من أسوأ الشهور اللي مرت عليا في حياتي".

وينتظر الفنان خالد سليم، طرح فيلمه السينمائي الجديد "في القلب" الذي يشهد عودته للسينما بعد غياب، وتدور قصة العمل في إطار اجتماعي رومانسي.

الفيلم بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالي وإنجي كيوان، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسي.