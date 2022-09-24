"سعودي أيدول".. تركي آل الشيخ يعلن عن برنامج اكتشاف مواهب جديد يجمع أصالة وأحلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت بهيرة فودة:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئىة الترفيه السعودي، عن برنامج اكتشاف المواهب الجديد، الذي يحمل اسم "سعودي أيدول".

ويترأس لجنة التحكيم كل من الفنانين : أصيل أبو بكر، أصالة نصري، أحلام الشامسي، ماجد المهندس.

ونشر آل الشيخ بوستر ترويجي للبرنامج، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق :"سعيد بالإعلان عن شراكة جديدة بين هيئة الترفيه ومجموعة Mbc لإطلاق برنامج "سعودي أيدول".

وأضاف :"مع الفنانين أصيل أبو بكر وأحلام، وأصالة، وماجد المهندس في لجنة التحكيم".

وتابع عن موعد عرض البرنامج :"يبدأ العرض الأول للبرنامج في ديسمبر 2022".

وسيتم بث البرنامج على قنوات MBC1 على مرحلتين، الأولى بدءاً من منتصف ديسمبر المقبل، وهي مرحلة التجارب، تليها مرحلة العروض المباشرة التي ستبدأ في 11 يناير 2023.

الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي امتداداً للعديد من الشراكات بين الطرفين، والتي تسهم بشكل مباشر في دعم مواهب المملكة في جميع المجالات.