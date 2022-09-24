شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن جويل ريتش حبيبة جوني ديب الجديدة.. ضمن أغنى محامي بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع الديلي ميل عن ارتباط النجم جوني ديب بقصة حب جديدة مع محامية ثرية في لندن، سبق ودافعت عنه خلال قضايا التشهير ضد صحيفة ذا صن بدوعي تشهير ضدها، إلا أنها خسرتها في النهاية عام 2020، ولكن لم تخسر قلب ديب حسب التقرير الذى أكد أن الأعين كلها كانت تتجه نحو محاميته الأخيرة فاسكيز، والتي تمكنت من الفوز بقضية ديب الأخيرة على حساب هيرد، ما اعتبره الكثيرون ردًا لكرامته.

ومع الانسجام الواضح بين فاسكيز وجوني ديب اعتقد كثيرون أن الأمر وصل لحد الارتباط إلا أن فاسكيز نفت، وأكدت تقارير انها مرتبطة بشخص آخر، وحالياً أكد الديلي ميل ذلك مع تأكيده على ارتباط جوني ديب مع محامية أخري وهى جويل ريتش التي تبلغ من العمر 37 عامًا.

وما ان تم الاعلان عن اسم جويل ريتش حتي تسائل الكثيرون بخصوصها مثلما نرصد فى التقرير التالى الذى نستعرض خلاله عدة معلومات عنها.



جويل ريتش مع جونى ديب

جويل ريتش تعيش فى لندن، وهي من أشهر وأثري المحامين فى المملكة المتحدة البريطانية حسب ما أعلنت التقارير العالمية

تبلغ من العمر 37 عاماً أي أنها أصغر من نجم هوليود بـ 22 عاماً، نظرًا لأنه يبلغ 59 عامًا.



جوني ديب

تعمل جويل ريتش لدي مكتب محاماة شهير، وهو نفس المكتب الذى يعمل لدي الأمير هاري وميغان.

لا يعتبر جونى ديب هو أول قصة حب فى حياتها بكل تأكيد إذ أنها سبق وارتبطت بعلاقات عاطفية أبرزها من والد طفليها، جوناثان ريتش التى انجبت منه طفلين.

بداية علاقتها بجوني ديب جاءت عن طريق مكتب المحاماة الخاص بها، إذ وكلها فى الدفاع عن جوني أمام صحيفة ذا صن بعدما قامت المجلة الأخيرة بنشر مقال لامبر هيرد شهرت خلاله بجوني ديب آنذاك متهمة إياه بالعنف الأسرى ضدها وضربها.

على مدار عامين منذ ذلك الوقت وحتي الآن تكتم الثنائى على علاقتهما العاطفية وحاولا جعلها طي الكتمان.

دعمته مؤخرًا في محاكمة التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد في فرجينيا في أبريل من هذا العام إلا أنه أحداً لم يشعر بوجود علاقة بينهما قبل تأكيد الديلي ميل.