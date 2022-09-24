شكرا لقرائتكم خبر عن سمسم شهاب يطرح أغنية جديد بعنوان "المسيطر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان سمسم شهاب منذ قليل أغنية جديدة بعنوان "المسيطر" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلمات "وليد العدوي"، ألحان "خالد سلطان"، توزيع "أشرف البرنس"، هندسة صوتية "محمد جودة"،إشراف عام "أحمد سمسم شهاب" .



يذكر أن آخر أعمال شهاب كان ديو مع شقيقه الفنان أحمد شهاب بعنوان"ابو أبوك" من كلمات "محمد النجار"، وألحان "وليد سمارة"، توزيع "أشرف البرنس"، هندسه صوتية "محمد جودة". كما يستعد سمسم لتسجيل أغنية لايت جديدة لطرحها الفترة المقبلة عبر اليوتيوب والمنصات الإلكترونية.

وكان قد طرح سمسم الفترة الماضية أغنية "أزمة وهتعدى" على يوتيوب من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع ومكساج تامر صقر، لبحث روح الأمل فى المواطنين لتخطى أزمة فيروس كورونا الذى يعانى منها دول العالم أجمع.

وشارك سمسم شهاب مؤخرًا فى مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود"، والمسرحية تأليف أيمن العوضى وبطولة مروى اللبنانية وعلاء مرسى وأحمد سلامة وبرلنتى فؤاد والماسة منى السعيد، سمسم شهاب، جمال عبدالحميد، أحمد زهران، مصطفى إمام ، ديكور أحمد عبد العزيز والألحان صالح أبو الدهب والاستعراضات ياسر يانى وإخراج حسام الدين صلاح.