شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للسينما يشارك بالدورة الرابعة لملتقى أفلام المحاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة "منار حسني" بفعاليات الدورة الرابعة لملتقى أفلام المحاولة والذي يقيمة قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

ويشارك من المركز القومي للسينما الفيلم الروائي القصير "فليحيا أبو الفصاد" للمخرج حازم مصطفى، ضمن قائمة الأفلام المشاركة بالملتقى، وهو يعد من الأفلام الحديثة التي انتجها المركز القومي للسينما مؤخرا وتم عرضه عالميًا لأول مرة من خلال مشاركته في الدورة الأولى من مهرجان "هوليود" للفيلم العربي الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في شهر مارس الماضي، كما أقيم له عرض خاص بمركز ثروت عكاشة الثقافي والتي يشرف عليها الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج بالمركز.

الفيلم يناقش مشكلة أكثر شيوعًا في مجتمعاتنا العربية وهي الجفاف العاطفي، وعدم التفاهم الذي يوجد بين جيلين مختلفين، ويتم طرح المشكلة من خلال أحداث الفيلم التي تدور حول طفل يعيش مع جدته ويخطط للاحتفال بعيد ميلاده رغم اعتراض جدته، مما يخلق صراعا بين الطرفين.

الفيلم سيناريو وحوار وإخراج حازم مصطفى، بطولة الفنانة القديرة منى أبو سديرة والطفل يوسف حسام، مدير التصوير نادر جلال، موسيقى تصويرية حسن زكى، مونتاج غادة سراج الدين، ديكور أشرف فاضل، مهندس صوت محمد صلاح، مكساج بسام فرحات ، مدير انتاج محمد شوبرى، منيرة فهيم، تصحيح الوان طارق نظير، منتج منفذ مجدى الشحرى، مخرج منفذ دنيا الزاهر.

كما يشارك من المركز القومي للسينما مهندس الديكور شادي عناني كعضو لجنة تحكيم بالملتقي.