"أنا لو مت ياخدوني فين؟" إلهام شاهين تطالب بتأسيس بنك لنقل الأعضاء البشرية (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

طالبت الفنانة إلهام شاهين بتأسيس بنك للأعضاء البشرية وإضافة قائمة يدون بها المحتاجين للتبرع.

وقالت إلهام شاهين: "المشكلة دلوقتي في تفعيل قانون التبرع بالأعضاء، أنا لو موت دلوقتي، وعاملة وصية لإخواتي وعاملة فيديو، وموقعة ورق بالكلام ده، السؤال، هياخدوني فين؟، يتبرعوا بأعضائي فين؟، هو ده اللي إحنا عايزين نفعله".

وأضافت: "لازم يبقى فيه جهة فيها بنك للأعضاء، وفيها قائمة بأسماء المحتاجين للتبرع عشان بمجرد حد يتوفى يحصل النقل ده فورا، هو ده المطلوب".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين شاركت في مسلسل "بطلوع الروح"، الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي 2022.

مسلسل "بطلوع الروح" هو من بطولة إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عزب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.