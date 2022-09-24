كارمن سليمان تهنئ الشعب السعودي بـ "اليوم الوطني الـ92"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة كارمن سليمان الشعب السعودي بـ اليوم الوطني السعودي الـ 92.

ونشرت كارمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"كل سنة وكل الشعب السعودي بألف خير، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92، يارب كل السنين في أمان وسلام ونجاح".

من ناحية أخرى طرحت الفنانة كارمن سليمان أحدث أغانيها الخليجية "خيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "يوتيوب".

أغنية "خيرة" من كلمات عبداللطيف آل شيخ وألحان عبدالقادر الأحمد وتوزيع مكس وماستر محمد عصمت، وتسجيل صوت ماهر صلاح.

جدير بالذكر أن كارمن سبق وشاركت في فعاليات موسم الرياض، من خلال عرض مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" على مسرح محمد العلي، أمام الفنان يحيى الفخراني، الفنان إياد نصار والفنان محمد الشرنوبي.