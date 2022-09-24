" زي الأهلي والزمالك" نبيل الحلفاوي يعلق على بكاء فيدرر ونادال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مشهد اعتزال أسطورة التنس روجر فيدرر وبكاؤه رفقة منافسه الدائم رفائيل نادال، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر".

وشارك نبيل الحلفاوي مقطع فيديو لبكاء النجمين، وعلق: " أهو الاتنين دول كانوا زي الأهلي والزمالك وكان لكل منهما مشجعين متعصبين وبينهم مساجلات ومناوشات، الفيديو ده يوضح ليه لازم كل ده يبقى في إطار من المحبة بعيدا عن التجريح الشخصي والكراهية".

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021.

وشارك في بطولة المسلسل طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد الصاوي، معتز هشام، حسني شتا، كريم سرور، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.