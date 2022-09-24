انضمام الممثل الشاب طه أبوالنصر لأسرة "العيلة دي"

محمد اسماعيل - القاهرة - انضم الممثل الشاب طه أبوالنصر، لفريق عمل مسلسل "العيلة دي"من بطولة وفاء عامر، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوى، الذي ينتمي لنوعية الـ 30 حلقة ويناقش قضايا مجتمعه مهمة.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة ويتم من خلال تلك الأسرة عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

مسلسل "العيلة دي" بطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلي، يوسف عثمان، سلوى عثمان، ضياء الميرغني، علا رامي، وعدد من الفنانين الشباب، وإخراج أحمد خالد أمين.