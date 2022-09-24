بسبب الهضبة.. مصطفى كامل لـ عمرو مصطفى: "نُكران الجميل وحش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان مصطفى كامل، على التصريحات السابقة التي أدلى بها الفنان والملحن عمرو مصطفى بشأن الهضبة عمرو دياب بأنه ليس له فضل عليه.

وقال كامل، في تصريحات ببرنامج "حبر سري": "مش عايز أقول لفظ وحش، نُكران الجميل وحش، وده نُكران جميل، وعمرو مصطفى ناكر جميل عمرو دياب".

وتابع: "كنت واخد عهد على نفسي ألا أتطرق لـ عمرو مصطفى، ورغم زعلي منه إلا أنه مُلحن كويس وجميل وشاطر، بس أوعى تنسى إنك كنت بتيجي الاستوديو وأنا موجود علشان تبقى موجود في قاعدة فيها عمرو دياب.. أنا شُفتك وماليش دعوة جيلك شافك ولا لأ، ولكني شُفتك وأنت بتيجي علشان بس تكون مجرد واحد قاعد في قاعدة فيها عمرو دياب".

وأضاف: "في فرق كبير لما تتكلم على حد واقع، لكن عمرو دياب في حتة تانية يا جماعة خالص، فيه أسامي مينفعش ولا يليق مع أي حد فينا لما يختلف معاها يطلع يتكلم عليها كده، مينفعش وعيب كده، وبعد 10 سنين عمرو دياب هيفضل عمرو دياب".

يذكر أن، الفنان والملحن عمرو مصطفى، هاجم الفنان عمرو دياب، في تصريحات تليفزيونية سابقة، قائلًا: "أنا بالنسبة لي المطربين زي بعض، مفيش حد مهم، شغلي هو اللي مهم، وأغنية حبيبي يا نور العين اتشهرت بسبب لحنها، وأنا لم أبيع العشرة بيني وبين عمرو دياب، لو أتكلم على العشرة بينا، هو لم يعزيني في وفاة أمي.. وعمرو دياب ليس له فضل عليّا".