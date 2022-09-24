شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يختتم حفلات مهرجان رشيد للموسيقى والغناء.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم مساء اليوم النجم هشام عباس حفلات مهرجان رشيد للموسيقى والغناء في دورته الأولى الذي يقام بميناء رشيد الجديد، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها جمهوره منها فينه ويتربى في عزه وغيرها من الأغاني.

وانطلقت أول أمس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان رشيد للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة البحيرة، وذلك بحضور كل من مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ويقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 22 حتى 25 سبتمبر الحالى، ويضم عدة عروض فنية متنوعة، وبدأت مراسم حفل الافتتاح بالنشيد الوطني المصري.

يذكر ان مهرجان رشيد الاول للموسيقى والغناء تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الاوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ومحافظة البحيرة وتقام فعالياته على مدار 3 ايام متصلة فى الفترة من الخميس 22 حتى السبت 24 سبتمبر فى ميناء رشيد الجديد وتضم 6 عروض متنوعة يحييها على التوالى كل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنان مصطفى قمر وفرقته ، نجوم فرقة اوبرا القاهرة ، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، الفنان هشام عباس وفرقته.