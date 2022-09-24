شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وشيرين عبد الوهاب فى رحلة بحرية على يخت.. والأولى: بحب طيبتك وصوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة إلهام شاهين مجموعة صور تجمعها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد مشاركتها بأول أيام افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي، وظهرت النجمتين على متن يخت بالإسكندرية، وشاركت إلهام، الصور مع الجمهور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وعلقت الفنانة إلهام شاهين، على الصور: "حبيبتي شيرين وحشتينى، بحبك وبحب طيبتك وتلقائيتك، بحب صوتك جدًا ربنا يحميكي ويوفقك وتسعدينا بفنك الجميل".



تغريدة إلهام شاهين على انستجرام

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن النجمة إلهام شاهين، قالت خلال تكريمها بحفل افتتاح مهرجان إسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" والذي أقيم يوم امس الجمعه بمكتبة الإسكندرية: سعيدة جدًا لوجودى اليوم فى مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى، خاصة أنها تحمل اسم الفنان الكبير سمير غانم، الذى أرى أنه أكثر فنان أسعدنا من خلال مسرحياته، وقد شاركته آخر عمل مسرحى لى.



الهام شاهين و شيرين عبد الوهاب



إلهام شاخهين و شيرين عبد الوهاب على اليخت

وتابعت النجمة إلهام شاهين: فوجئت بأننى قدمت 23 عرضا مسرحيا، عندما كرموني في المهرجان القومي للمسرح وكتب عني الكاتب الصحفي والناقد جمال عبد الناصر كتابًا رصد مسيرتي المسرحية بشكل نقدى وأشكره على ذلك، وقدمت عددًا من المسرحيات وصل لثلاثة وعشرين مسرحية، وأتمنى أن تتبنى الدولة مهرجانا مثل مهرجان الإسكندرية ، فهناك 150 شابا وشابة يعملون بالحب دون أجور وهؤلاء الشباب يستحقون الدعم، ودائمًا أقول إن الفنان الذي لم يقف على المسرح قد فاته الكثير.

وكان قد صرح رئيس المهرجان لـ"الخليج 365" بأنه تقدم للمهرجان 156 عرضا مصريا و69 عرضا أجنبيًا، استقرت اللجنة في النهاية علي اختيار 3 عروض مصرية، وبرمجت المهرجان 12عرضا أجنبيا، ولدي طموح كبير للمهرجان فكل عام نشعر أننا في بداية الطريق، لكننا نطمح لزيادة ميزانية المهرجان المخصصة من الجهات الحكومية الداعمة ليتناسب حجم المهرجان وأهميته، ربنا هذه أكبر عقبة، بالإضافة لجلب عروض حصرية وجديدة ومحترفة.