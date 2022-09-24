ياسمين صبري تعترف للمرة الأولى لإسعاد يونس بحقيقة صورتها مع إبنتها «تيا» من زوجها الأول

كتب امير فتحي في السبت 24 سبتمبر 2022 05:55 مساءً - تعد الفنانة ياسمين صبري إحدى أهم الفنانات على الساحة الفنية منذ سنوات، ودائما ما تثار حولها الشائعات حول ارتباطها بفنانين وثروتها وعلاقتها بعائلتها وخصوصا والدها.

في أول ظهور إعلامي لها منذ انفصالها عن الملياردير أحمد أبو هشيمة، اختارت النجمة ياسمين صبري منصتها المفضلة «صاحبة السعادة»؛ حيث اعتادت الكشف عن أسرار حياتها الشخصية حصريًا للفنانة القديرة إسعاد يونس.

وكشف الإعلان التشويقي للحوار المنتظر، عن تعليق ياسمين على موقفها من الأمومة بعد تداول أنباء عن إخفاء إنجابها لطفلة تٌدعى «تيا» من زوجها الأول الطبيب الذي يُدعى «محمد»، كما تتحدث عن تفاعلها مع الشائعات التي طالتها مؤخراً.

صورة منتشرة من كواليس مسلسل فرصة تانية لـ ياسمين صبري مع إحدى الممثلات الأطفال – ويقال أنها إبنتها «تيا» من زوجها الأول

ياسمين صبري: هفضل دايما مادة للشائعات

وظهرت الفنانة ياسمين صبري خلال برومو الحلقة وهي تقول: «هتفضل دايمًا مادة للشائعات». كما ووجهت لها الفنانة إسعاد يونس اسئلة حول الأمومة وبعض الألغاز والفوازير.

كما ظهرت في فقرة لإعداد وتجهيز بعض الأكلات، ورددت: «هعملك سبانخ بالكريمة ورز ستيم، تصدقي مبعرفش اعمل كنافة». ويُعد هذا الظهور الإعلامي الأول للفنانة ياسمين صبري، بعد انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ومن المقرر أن تتحدث خلال الحلقة عن الشائعات التي طالتها خلال الفترة الماضية.

إسعاد يونس تشوق الجمهور لحلقة ياسمين صبري

وكانت إسعاد يونس كعادتها قد أرادت تشويق جمهورها بصورة مع النجمة التي استضافتها في أحدث حلقات برنامجها من دون الكشف عن وجهها، مما زاد من تكهنات الجمهور، لكن هذه المرة المفاجأة لم تكتمل!

حيث ظهرت إسعاد في الصور ومعها نجمة ترتدي فستاناً من تصميم Dolce & Gabbana بطباعته الشهيرة للزهور الملونة بالأحمر والأصفر، إلا أن الجمهور سرعان ما ربط بين الصورة والفيديو الذي كانت ياسمين صبري قد ظهرت فيه وهي ترتدي فستاناً بنفس الألوان، لتحرق مفاجأة الإعلامية الكبيرة.

وكان آخر ظهور للفنانة ياسمين صبري مع الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس في عام 2019، وقد شوقت إسعاد يونس جمهورها لضيفة الحلقة بنفس الطريقة، وارتدت ياسمين أيضاً فستاناً من نفس دار الأزياء.

ياسمين صبري في رمضان 2023

كشفت الفنانة ياسمين صبري حقيقة مشاركتها بالموسم الرمضاني 2023، وذلك بعدما انتشرت العديد من الأنباء حول انسحابها.

وردت ياسمين صبري على أسئلة متابعيها بشأن أعمالها المقبلة، وذلك عبر حسابها على موقع انستجرام، قائلة: إن شاء الله هشارك في الموسم الرمضاني 2023.

على جانب آخر، تستكمل الفنانة الشابة ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد “فيلم شغل عصابات” خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

كما أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلمها الجديد “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها “مسلسل فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر،عمر الشناوي.

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