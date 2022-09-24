محمد صبحي يكشف مفاجأة عن مسلسل ” يوميات ونيس “

كتب امير فتحي في السبت 24 سبتمبر 2022 05:55 مساءً - أعلن الفنان محمد صبحي عن بدء التحضيرات والتجهيز لتقديم الجزء التاسع من مسلسل ” يوميات ونيس” وتراجعه عن قراره بعدم استكمال أجزاء أخرى من المسلسل .

وأشار محمد صبحي خلال لقائه مع برنامج “الراديو بيضحك” إلى أن سبب اتخاذه لقرار عودة مسلسل يوميات ونيس يرجع إلى رغبته في تقديم الجيل الحالي وقضاياه .

فقال : ” عايز أقدم الجيل الجديد اللي عايش النهاردة هل هو مظلوم ومفترى عليه واحنا اللي غلط ولا العكس .. وفيها محاكمة لونيس تاني، هما حاكموه في الجزء السادس لما قالوله انت ربيتنا غلط ” .

وتابع : ” بقت أزمة دلوقتي أقابل شباب في الجامعة يقولي أنا متربي على ونيس وبعمل كل ده ومش عارف أتعامل مع الكذابين والمنافقين .. بقت إشكالية، بقى ونيس تهمة ” .

وأضاف محمد صبحي : ” ولاد ونيس وحشوني واتغيروا ولازم ده يتعالج أثناء الكتابة وأحفادي كبروا وإن شاء الله نبدأ قريب بس على الله يبقى فيه قنوات تتخانق مين يعملوه مش يعتذروا ” .