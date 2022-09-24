الموت يفجع الوسط الفني في سوريا

كتب امير فتحي في السبت 24 سبتمبر 2022 05:55 مساءً - أعلنت نقابة الفنانية السوريين في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة الفنان ذياب مشهور بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ال 76 عاما .

فجاء في البيان : ” نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الفنان القدير ذياب مشهور بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإنجاز ” .

وتابع البيان متوجها بالدعاء للفقيد : ” لروحك الرحمة ولنا ولمحبيك وللاسرة الفنية كل الصبر والسلوان ” .

وكان قد تعرض ذياب مشهور في شهر فبراير الماضي للإصابة بجلطة دماغية أدت إلى نقله للمستشفى ودخوله العناية المركزة .

وعن الفنان الراحل فقد اشتهر بلقب “مطرب الفراتي” لتميزه بالغناء الفراتي الأصيل وعمله على نشر الاغنية الفراتية السورية .. ومن أشهر أغانيه : “يا بو رديّن يا بو ردانة” و”عالمايا عالمايا” .

كما شارك ذياب مشهور في عدد من الأعمال التليفزيونية السورية منها مسلسل “صح النوم” مع الفنان السوري دريد لحام ومسلسل “ملح وسكر” .