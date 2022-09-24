شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهر العسل مع جينيفر لوبيز.. بن أفليك يعود لمهامه كأب بصحبة ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الممثل والمخرج بن أفليك إلى مزاولة دوره كأب مؤخرًا أثناء نزهته بصحبة ابنه صموئيل الذى بدا سعيدًا للغاية وهو يصطحبه من المدرسة في برينتوود، وذلك بعد فترة من الانشغال ما بين الزواج وشهر العسل مع محبوبته وزوجته جينيفر لوبيز، إلا أنه مؤخرًا لم ينسى كونه أب لأبنائه من الممثلة الشهيرة جينيفر جارنر.

من ناحية أخرى سبق وتألقت جينيفر لوبيز فى آخر ظهور لها مع بن أفليك، بملابس متطابقة، حيث سار الزوجان المحبوبان جنبًا إلى جنب فى Malibu Chili Cook-Off ليستكملا رحلات شهر العسل، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، ارتدت نجمة Hustlers ، 53 عامًا، ثوبًا أبيض طويل وصندل أحمر فاتح وكان شعرها مربوط فى كعكة فوضوية.



بن افليك مع ابنه

فى حين ارتدى ممثل Good Will Hunting ، 50 عامًا، قميصًا بلون فاتح، وقام بلف أكمامه حتى منتصف ساعديه، بينما حملت "جى لو" حقيبة بنية اللون أثناء حضوره المهرجان في ماليبو، والمعروف بالطعام الجيد والألعاب وركوب الخيل، وارتدى بن أفليك، سروال باللون البيج وحذاء رياضى أبيض مريح مع النظارات الشمسية العاكسة، وبدا منتعشًا، بينما كان يستمتع باحتفالات ماليبو.



بن افليك ونجله

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن المغنية العالمية جينيفر لوبيز، ارتدت عدة فساتين مبهرة خلال حفل زفافها الرائع من بن أفليك الذى أقيم فى منزله فى جورجيا، وحسب تقرير نشر على موقع "ديلى ميل"، لم تكتفِ ممثلة Marry Me بارتداء ثلاثة فساتين من تصميم رالف لورين كوتور باللون الأبيض يوم زفافها، لكن المغنية العالمية كانت لديها أيضًا ابتكارًا ذهبيًا طويلًا وهو فستان لعشاء الليلة السابقة لليوم الكبير، حسبما كشفت "جى لو" من خلال خاصية القصص القصير على حسابها بموقع "إنستجرام".