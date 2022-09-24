شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح حفلها بمصر.. فايا يونان تحيى حفلاً غنائياً فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة السورية فايا يونان لإحياء حفل غنائى فى أبو ظبى بالإمارات، مساء اليوم السبت، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها، ويأتى هذا الحفل بعد نجاح حفلها الأسبوع الماضى فى القاهرة على مسرح الزمالك.

وتغنى فايا يونان مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائى، منها "بيناتنا في بحر"، "فى الطريق إليك"، "يا ليته يعلم"، و"يا قاتلي"، و"غنى"، "كيفنا تنيتاتنا" و"صدى موالنا" وغيرها.

وحققت فايا يونان انتعاشة فنية متميزة خلال العام المنصرم، آخرها تتويجها بلقب أفضل مطربة سورية لعام 2018 ضمن جوائز داف باما الألمانية، وإطلاقها كليب "بغداد"، مع دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أول مطربة عربية تنجح فى عملية "الكراود فاندينج" أو التمويل الجماهيرى، عبر أولى أغنياتها "أحب يديك"، وتمكنت من تحقيق أكثر من 25 ألف دولار لإنتاجها، وما يتخطى الثلاثة ملايين بالعملة السورية، وظهرت بالفعل الأغنية المصورة للنور، وتمكنت من تخطى حاجز الـ13 مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر أغانى فايا استماعًا وشهرة.