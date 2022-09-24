شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يحيى ضيف برنامج "نص تون" على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الملحن محمد يحيى ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يعرض على "تليفزيون الخليج 365"، وفى هذا اللقاء تطرق لأمور عديدة حول مسيرته الفنية، وتعاونه مع كبار المطربين، ممن ساهم في أعمال عديدة لهم وضع عليها بصمته، كما تطرق لأبرز المغنيين الذى تعاون معهم ورحلته من البداية، بالإضافة إلى الأغاني الذى طرحها من غنائه وكواليسها.

من ناحية أخري سبق وطرح محمد يحيي الشهر الماضى أحدث أغانيه وهو كليب "الأغنية"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلماته وألحانه وغنائه، وتم تصويرها مع المخرج أسعد شديد، وهي من توزيع محمد عباس.

وكان النجم عمرو دياب قد قدم لجمهوره بحفل العلمين الجديدة الشكر للملحن محمد يحيى، وطلب منه الغناء معه، وقاموا بغناء أغنية "ب ح ب ك" من ألبومه الجديد.

وتتعاون النجمة اللبنانية إليسا مع الملحن محمد يحيى في أغنية جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وستكون الأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وتحمل اسم "العقد"، والتي ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور في موسم الصيف.

وتعاون أيضا محمد يحيى بألحانه وكلماته مع الطفل محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة" بأغنية تحمل اسم "عمو سمير"، وتوزيع عصام الخضرى، والتي تم تصويرها في بيروت.