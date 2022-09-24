شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان السوري ذياب مشهور عن عمر يناهز 76 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي صباح اليوم الفنان السوري ذياب مشهور، عن عمر يناهز 76 عامًا وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء السورية، حيث نعته قائلة: "إن نقابة الفنانين نعت الفنان صاحب الأغاني الراسخة في وجدان الجمهور السوري والعربي".

ذياب مشهور من مواليد 15 فبراير عام 1946، واشتهر الراحل بأعماله مع دريد لحام والراحلين ناجي جبر ونهاد قلعي، كما أنه صاحب خط مميز وخاص في الغناء الفراتي، وقدم أغاني كثيرة اشتهرت على مستوى الوطن العربي منذ ستينات القرن الماضي أبرزها "يا بو رديّن يا بو ردانة" و"عالمايا عالمايا".

ذياب مشهور فنان ومطرب سوري ولد بتاريخ 15 فبراير من العام 1946. يتميز بالغناء الفراتي الاصيل وقدم اغاني كثيرة واشتهر على مستوى الوطن العربي واشترك في عدد من الاعمال التلفزيونية السورية، منها مع دريد لحام (غوار) وناجي جبر (أبو عنتر) في اعمال فلكلورية سورية قديمة. كما عرف بلقب المطرب الفراتي.

بدأ مسيرته الفينة عام 1958، حيث بدأ مسيرته الفينة في شرق سوريا بمنطقة دير الزور -(موحسن)، وقد تعلم على يد الموسيقي الكفيف يوسف جاسم، وشارك في العديد من الحفلات الاجتماعية والرسمية منذ العام 1969.

تم تصنيفه كمطرب في الإذاعة اذاعة دمشق وذلك بموجب قرار لجنة مكونة من مجموعة من الفنانين الكبار منهم نديم درويش وعزيز غنام وعمر النقشبندي سافر وقد حفلات على العديد من البلدان مثل أمريكا واليونان وإسبانيا وبريطانيا والفلبين وتايلاند والعديد من الدول العربية حيث التقى بالجمهور المغترب ولاقت اعماله نجاحا كبيرا.

وكان مشهور تعرض مطلع العام لجلطة دماغية حيث تدهورت صحته على إثرها وفارق الحياة اليوم تاركا وراءه إرثا فنيا كبيرا.