إلهام شاهين لـ شيرين عبدالوهاب: "بحب طيبتك وتلقائيتك" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن صورا تجمعها مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال تواجدهما داخل "قارب" وسط البحر.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبتى شيرين.. وحشتيني، بحبك وبحب طيبتك وتلقائيتك، بحب صوتك جداً.. ربنا يحميكي ويوفقك، وتسعدينا بفنك الجميل" .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لـ شيرين عبدالوهاب يجمعها مع شاب من خارج الوسط الفني وهما يرقصان بأحد السهرات على أنغام أغنيتها الجديدة "المترو" بحضور إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين.

وتستعد شيرين، لحفل غنائي يوم 8 أكتوبر المقبل في احتفالية اليوبيل الفضي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقسمت أسعار تذاكر الحفل إلى 4 فئات، البرونزية 500 جنيه، الفضية 1000 جنيه، والذهبية 1500 جنيه، والبلاتينيوم 2000 جنيه.

المطربة شيرين عبدالوهاب، واجهت مؤخرا أزمة تسريب أغانيها الجديدة، منها أغنية "المترو"، التي سبق وأعلنت عزمها طرحها، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي، قبل ان يتم تأجيلها.